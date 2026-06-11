В ЦБ фиксируют рост спроса на наличные

«Прирост наличных в абсолютных значениях с начала года действительно оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 годов, но он вовсе не беспрецедентный — по своей динамике он скорее соответствует началу 2023 года», — сказал он в интервью газете «Ведомости».