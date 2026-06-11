В ЦБ фиксируют рост спроса на наличные

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Банк России фиксирует рост спроса на наличные, но он не беспрецедентный — по своей динамике он скорее соответствует началу 2023 года, сообщил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.
«Прирост наличных в абсолютных значениях с начала года действительно оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 годов, но он вовсе не беспрецедентный — по своей динамике он скорее соответствует началу 2023 года», — сказал он в интервью газете «Ведомости».
Доля наличных в денежной массе выросла незначительно: если год назад показатель M0 (наличные в обращении) в составе M2 (денежная масса в национальном определении) составлял около 14%, то сейчас — примерно 14,4%.
«Показатель по-прежнему остается ниже уровней конца 2024 года. Перелома тренда не произошло», — подчеркнул зампред.
По его мнению, важным фактором спроса остается потребность в наличных для текущих расчетов и формирования запаса средств.
«Значимую роль здесь играет то, что электронные способы оплаты работают не всегда стабильно: бывают ситуации, когда в магазине или кафе можно расплатиться только наличными из-за перебоев с мобильным интернетом или работой терминалов», — пояснил он.
При этом сам по себе рост объема наличных денег — нормальное явление. «В долгосрочной динамике увеличиваются и наличные, и депозиты, и денежная масса. Это отражает рост номинального ВВП», — разъяснил Заботкин.
А вот отсутствие роста денежной массы было бы скорее признаком экономического спада.
«Мы рассчитываем, что политика ЦБ в итоге обеспечит такие темпы роста денежных агрегатов, которые совместимы с инфляцией вблизи 4%», — заключил он.