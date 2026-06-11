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СМИ: 27 турецким «звездам» OnlyFans грозит до десяти лет тюрьмы

Hürriyet: 27 турецким «звездам» OnlyFans грозит до десяти лет тюрьмы.

Источник: © РИА Новости

СТАМБУЛ, 11 июн — РИА Новости. Обвинение потребовало до 10 лет тюрьмы для 27 подозреваемых турецких «звезд» площадки в сфере индустрии для взрослых OnlyFans, сообщила газета Hürriyet.

«Прокуратура потребовала до 10 лет тюремного заключения для 27 подозреваемых по обвинению в содействии распространению порнографических материалов и отмывании полученных преступным путем доходов», — сообщило издание.

По его данным, дополнительно объявлены в розыск еще пятеро активных участниц платформы, которые находятся за границей. Часть подозреваемых признали, что публиковали контент на платформе и получали доход, но подчеркнули, что выплачивали налоги с этих средств, другие же отрицают использование ресурса.

Турецкие силовики провели в феврале операцию по задержанию «звезд» OnlyFans, конфискованы их средства в размере 300 миллионов лир (почти 6,9 миллиона долларов). Доступ к платформе в Турции запрещен с июня 2023 года решением суда.

Следователи департамента по борьбе с киберпреступлениями выяснили, что подозреваемые продолжали пользоваться OnlyFans, несмотря на запрет, и рекламировали свои странички через доступные в Турции соцсети.