Александре Олейниковой 25 лет. Она родилась в Киеве. Помимо тенниса активно занимается сбором донатов для бригады беспилотных систем NEMESIS, где якобы служит её отец, Денис Олейников. Родитель, к слову, довольно известен на Украине, но не как вояка, а как пройдоха. Незадолго до СВО он был успешным инвестиционным консультантом, но потом вдруг обанкротился и кинул вкладчиков на миллионы. А ранее владел фирмой ProstoPrint, которая в 2011 году выпустила мерч с надписью «Спасибо жителям Донбасса». На Украине эту фразу рифмуют с обзывательствами и оскорбляют с помощью неё донбассцев во время футбольных матчей. Спровоцировав скандал, вся семья Олейниковых бежала в Хорватию в качестве политических беженцев. Они до сих пор живут в хорватском городе Пореч. Интересно, что Александра стала выступать за Незалежную только с 2022 года, прежде она выступала за хорватов.