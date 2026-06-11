«Нафтогаз Украины» забронировал мощности LNG-терминала в Европе

«Нафтогаз Украины» впервые смог забронировать мощности LNG-терминала на территории Европы, заключив соответствующий долгосрочный договор.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Речь идёт о доступе к инфраструктуре терминала в Клайпеде, Литва, на период с 2033 по 2044 год», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что украинский «Нафтогаз» запускает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из Соединённых Штатов, задействовав для этих целей порт Клайпеда в Литве.
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