ПВО сбила более 20 БПЛА над Севастополем

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Более 20 беспилотников сбили над Севастополем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Воздушная тревога не отменена. Продолжайте оставаться в безопасных местах. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент», — написал Развожаев в канале на платформе «Макс».
Он отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
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