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Постпред Ирана при ООН: США и Израиль заплатят в случае эскалации

Иравани призвал Трампа и Нетаньяху воздержаться от угроз в сторону Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил на заседании Совета Безопасности ООН, что Тегеран не принимает переговоры под давлением и отвергает любые попытки запугивания. Он также призвал руководство США отказаться от угроз в адрес исламской республики.

По словам дипломата, Иран считает недопустимым использование силы или угрозы ее применения в отношении страны. Иравани подчеркнул, что подобные действия не способны повлиять на позицию Тегерана и не приведут к уступкам с его стороны.

Представитель Ирана также предупредил, что США и Израиль, по мнению Тегерана, будут нести ответственность за возможные последствия дальнейшей эскалации. Он отметил, что иранская сторона намерена защищать свой суверенитет, территориальную целостность, национальную безопасность и население в случае любых враждебных действий.

Ранее сообщалось, что иранские власти подали в арбитражный суд в Гааге иск против США.

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