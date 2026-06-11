Гармонин: Швейцария заинтересуется возобновлением диалога с РФ

По мнению посла, у России сохраняется широкий круг партнеров и единомышленников в различных регионах мира. Он отметил, что многие государства заинтересованы в проведении самостоятельной политики, основанной на национальных интересах, а также в развитии международных отношений на принципах равноправного и уважительного диалога.