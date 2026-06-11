Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гармонин: Швейцария заинтересуется возобновлением диалога с РФ

Швейцария может стать одной из первых европейских стран, которая выступит за восстановление полноценных отношений с Россией после завершения конфликта на Украине.

Швейцария может стать одной из первых европейских стран, которая выступит за восстановление полноценных отношений с Россией после завершения конфликта на Украине. Такое мнение высказал посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

Свою позицию дипломат озвучил во время приема, посвященного Дню России. По его словам, в настоящее время взаимодействие между Москвой и Берном переживает непростой период, хотя на протяжении многих десятилетий двусторонние связи последовательно развивались.

Гармонин выразил уверенность, что после завершения украинского конфликта — как в случае успешного дипломатического урегулирования, так и при ином сценарии, который российская сторона сочтет приемлемым, — официальный Берн может оказаться среди первых европейских столиц, стремящихся вернуть прежний уровень сотрудничества с Москвой.

Дипломат также заявил, что попытки международной изоляции России не достигли поставленных целей. В подтверждение своих слов он указал на участие многочисленных гостей в мероприятии по случаю Дня России.

По мнению посла, у России сохраняется широкий круг партнеров и единомышленников в различных регионах мира. Он отметил, что многие государства заинтересованы в проведении самостоятельной политики, основанной на национальных интересах, а также в развитии международных отношений на принципах равноправного и уважительного диалога.

Читайте также: США предупредили Кубу о реакции на угрозу базе в Гуантанамо.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше