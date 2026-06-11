Гармонин: Швейцария заинтересуется возобновлением диалога с РФ

Швейцария может стать одной из первых европейских стран, которая выступит за восстановление полноценных отношений с Россией после завершения конфликта на Украине. Такое мнение высказал посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
Свою позицию дипломат озвучил во время приема, посвященного Дню России. По его словам, в настоящее время взаимодействие между Москвой и Берном переживает непростой период, хотя на протяжении многих десятилетий двусторонние связи последовательно развивались.
Гармонин выразил уверенность, что после завершения украинского конфликта — как в случае успешного дипломатического урегулирования, так и при ином сценарии, который российская сторона сочтет приемлемым, — официальный Берн может оказаться среди первых европейских столиц, стремящихся вернуть прежний уровень сотрудничества с Москвой.
Дипломат также заявил, что попытки международной изоляции России не достигли поставленных целей. В подтверждение своих слов он указал на участие многочисленных гостей в мероприятии по случаю Дня России.
По мнению посла, у России сохраняется широкий круг партнеров и единомышленников в различных регионах мира. Он отметил, что многие государства заинтересованы в проведении самостоятельной политики, основанной на национальных интересах, а также в развитии международных отношений на принципах равноправного и уважительного диалога.
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