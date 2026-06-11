Более 20 беспилотников сбили над Севастополем

Системы ПВО армии России сбили более 20 БПЛА над Севастополем.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — уведомил он.
Несколько часов назад в Севастополе в районе Северной стороны сбили два БПЛА.
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