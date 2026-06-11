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Более 20 беспилотников сбили над Севастополем

Системы ПВО армии России сбили более 20 БПЛА над Севастополем.

Системы ПВО армии России сбили более 20 БПЛА над Севастополем.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — уведомил он.

Несколько часов назад в Севастополе в районе Северной стороны сбили два БПЛА.

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