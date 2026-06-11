НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Американский журналист Кристофер Хелали заявил, что власти США включили его в список лиц, которым запрещены авиаперелеты. Об этом он сообщил ТАСС.
По словам Хелали, 10 июня во время пересадки в Пекине по пути из Москвы в Мехико, где он планировал освещать чемпионат мира по футболу и встретиться со сборной Ирана, сотрудники авиакомпании Hainan Airlines сообщили ему о запрете на дальнейший перелет. Как утверждает журналист, впоследствии ему стало известно, что американские власти внесли его в список лиц, которым запрещены авиаперелеты. Этот список составляет Центр выявления террористов ФБР.
Хелали назвал произошедшее «атакой не только на свободу журналистики, но и на тех, кто поддерживает Иран».
Ранее Хелали обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о российском гражданстве. Недавно в составе группы иностранных журналистов он посетил место террористической атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. В марте он рассказал ТАСС, что подписал контракт с МО РФ.