Журналиста Хелали включили в список лиц, которым запрещены авиаперелеты

По словам Хелали, 10 июня во время пересадки в Пекине по пути из Москвы в Мехико, где он планировал освещать чемпионат мира по футболу и встретиться со сборной Ирана, сотрудники авиакомпании Hainan Airlines сообщили ему о запрете на дальнейший перелет. Как утверждает журналист, впоследствии ему стало известно, что американские власти внесли его в список лиц, которым запрещены авиаперелеты. Этот список составляет Центр выявления террористов ФБР.