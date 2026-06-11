В нескольких городах Ирана прозвучали взрывы

Силы ПВО сработали в западной части Тегерана, передает иранское агентство Mehr. Взрывы также прозвучали в городах Мохр и Сирик на юге Ирана.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что в ночь на 11 июня вооруженные силы страны продолжат наносить удары по Ирану. Власти Ирана предупреждали, что готовы ответить на любую атаку.
Подробнее — в материале «Ъ» «Тегеран приглашает Пентагон на выход».
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