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Хегсет раскритиковал журналиста за вопрос об ударах по инфраструктуре Ирана

В частности, глава Пентагона заявил, что США нанесет мощные удары на своих условиях, чтобы подорвать потенциал, обладать которым хочет Иран.

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет остался недоволен журналистом, поинтересовавшимся, как можно не считать потенциальные удары по иранским мостам и электростанциям атаками на гражданскую инфраструктуру.

«Это тот самый тип лицемерных вопросов, слышать которые я привык от СМИ. Мы нанесем им мощные удары на своих условиях и по таким целям, чтобы улучшить условия проведения наших операций и подорвать потенциал, обладать которым хочет Иран», — сказал Хегсет.

Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал жесткие удары по Ирану. По его словам, ВС США могут атаковать иранские электростанции и мосты.

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