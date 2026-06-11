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Shopper’s: Gloria Jeans перевела большинство офисных сотрудников в Дубай

Компания Gloria Jeans перевела большинство офисных сотрудников в Дубай.

Компания Gloria Jeans перевела большинство офисных сотрудников в Дубай.

Об этом пишет отраслевое издание Shopper’s.

«Перевели большую часть сотрудников», — заявил СМИ консультант по организации бизнеса в ОАЭ.

В настоящий момент в ОАЭ работают 100—120 сотрудников Gloria Jeans.

Офис в Москве продолжает работу, поддерживая розничную сеть в России.

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