Shopper’s: Gloria Jeans перевела большинство офисных сотрудников в Дубай

Компания Gloria Jeans перевела большинство офисных сотрудников в Дубай.
Об этом пишет отраслевое издание Shopper’s.
«Перевели большую часть сотрудников», — заявил СМИ консультант по организации бизнеса в ОАЭ.
В настоящий момент в ОАЭ работают 100—120 сотрудников Gloria Jeans.
Офис в Москве продолжает работу, поддерживая розничную сеть в России.
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