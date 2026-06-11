Axios: Трамп пожаловался администрации, что Иран играет с США «как с сосунками»

«Американские чиновники ожидают ответных действий со стороны Ирана, которые, возможно, будут направлены против американских баз, как это произошло во вторник вечером. Однако президент Трамп обвинил Тегеран в том, что тот в ходе переговоров “играет с нами как с сосунками”, и решил, что чем-то нужно поступиться», — указывает Axios.