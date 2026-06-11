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Axios: Трамп пожаловался администрации, что Иран играет с США «как с сосунками»

По информации портала, об этом президент Соединенных Штатов заявил на совещании по дальнейшим действиям в отношении исламской республики.

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил членам своей администрации, что Иран в ходе переговоров играет с США «как с сосунками». Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По его сведениям, 10 июня глава Белого дома провел совещание по дальнейшим шагам в отношении Ирана, где обсуждалось возобновление боевых действий.

«Американские чиновники ожидают ответных действий со стороны Ирана, которые, возможно, будут направлены против американских баз, как это произошло во вторник вечером. Однако президент Трамп обвинил Тегеран в том, что тот в ходе переговоров “играет с нами как с сосунками”, и решил, что чем-то нужно поступиться», — указывает Axios.

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