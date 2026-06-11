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Доцент Балынин: в России 11 июня будет сокращённый на час рабочий день

Жители России, работающие на пятидневке, 11 июня будут трудиться на один час меньше в связи с предпраздничной датой.

Жители России, работающие на пятидневке, 11 июня будут трудиться на один час меньше в связи с предпраздничной датой.

Об этом РИА Новости сказал доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

«В соответствии с требованиями трудового законодательства рабочий день будет сокращён на час», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что это не повлияет на размер зарплаты.

Ранее депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT о том, сколько праздничных и выходных дней ожидается в июне 2026 года.