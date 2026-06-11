Mehr: ПВО сработали на юге Ирана

Иранские системы ПВО сработали на юге республики.
Об этом пишет Mehr.
«Активность системы ПВО в провинции Фарс», — сообщили журналисты.
Ранее Центральное командование американских ВС (СЕНТКОМ) сообщило, что войска США по указу главнокомандующего наносят дополнительные удары по Ирану.
Глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал усиленные атаки по Ирану ночью.
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше