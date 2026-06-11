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Axios: Трамп обсуждал проведение масштабной краткосрочной операции против Ирана

По информации портала, целью ударов было бы заставить исламскую республику изменить позицию на переговорах с США.

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп в ходе совещания с членами своей администрации 10 июня рассматривал проведение крупномасштабной, но сжатой по срокам операции против Ирана. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал Axios.

«Источники сообщили, что одним из вариантов, который рассматривал Трамп, была крупная по масштабу, но кратковременная операция, целью которой было бы заставить Иран изменить свою позицию на переговорах. Источники не привели подробностей», — говорится в статье.

По данным Axios, в совещании участвовали вице-президент страны Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дэн Кейн и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. Кроме того, по видеосвязи из штаба Южного командования ВС США во Флориде к ним присоединился глава Пентагона Пит Хегсет.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о нанесении дополнительных ударов по Ирану «в целях самообороны».

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