Президент Финляндии отказался быть переговорщиком с Россией от Европы

«Лично я не рассматриваю себя в качестве представителя в этом вопросе. Думаю, важно, чтобы инициативу взяли на себя крупные игроки, а именно Франция, Германия и Великобритания», — сказал господин Стубб (запись опубликовал телеканал MTV Uutiset). При этом он добавил, что Финляндия может способствовать переговорам в фоновом режиме.