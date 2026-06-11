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Президент Финляндии отказался быть переговорщиком с Россией от Европы

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что не видит себя в роли представителя Европы на возможных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, европейские интересы должна отстаивать группа «евротройки» — Франция, Германия и Великобритания.

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что не видит себя в роли представителя Европы на возможных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, европейские интересы должна отстаивать группа «евротройки» — Франция, Германия и Великобритания.

«Лично я не рассматриваю себя в качестве представителя в этом вопросе. Думаю, важно, чтобы инициативу взяли на себя крупные игроки, а именно Франция, Германия и Великобритания», — сказал господин Стубб (запись опубликовал телеканал MTV Uutiset). При этом он добавил, что Финляндия может способствовать переговорам в фоновом режиме.

Как добавил президент Финляндии, Европе необходимо начать диалог с Москвой. По его словам, готовность к переговорам обоснована сильной военной, политической и экономической позицией Украины.

Подробнее — в материале «Ъ» «Евротройка, куда несешься ты».