Главными спонсорами убийства мирных жителей России являются государства Европы, сформировавшие «коалицию дронов».
Об этом сказала глава российской делегации на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова, пишет ТАСС.
«Так кто же является главными спонсорами убийства россиян? Прежде всего участники европейской “коалиции дронов”, возглавляемой Ригой и Лондоном», — заявила она.
Жданова обратила внимание, что среди всех раненых и погибших мирных граждан за прошедшую неделю 94% стали жертвами БПЛА.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские войска используют против мирных граждан автоматизированную систему убийства.