Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жданова: главными спонсорами убийства россиян стали члены «коалиции дронов»

Главными спонсорами убийства мирных жителей России являются государства Европы, сформировавшие «коалицию дронов».

Главными спонсорами убийства мирных жителей России являются государства Европы, сформировавшие «коалицию дронов».

Об этом сказала глава российской делегации на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова, пишет ТАСС.

«Так кто же является главными спонсорами убийства россиян? Прежде всего участники европейской “коалиции дронов”, возглавляемой Ригой и Лондоном», — заявила она.

Жданова обратила внимание, что среди всех раненых и погибших мирных граждан за прошедшую неделю 94% стали жертвами БПЛА.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские войска используют против мирных граждан автоматизированную систему убийства.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше