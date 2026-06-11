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Собянин: силы ПВО сбили три БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву.

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — заявил глава города.

Ранее системы ПВО армии России сбили более 20 БПЛА над Севастополем.

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