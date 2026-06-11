«Системность коррупции»: на Украине заявили о разоблачении масштабной схемы хищения военного имущества

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о раскрытии масштабной схемы хищения военного имущества с участием руководства воинской части в Харьковской области. По информации ведомства, в 2022—2024 годах группа компаний и физлиц-предпринимателей поставила предприятиям ВПК запчасти к бронетехнике на сумму более 350 млн гривен. Часть продукции, как выяснилось, хранилась в одной из воинских частей и была списана как якобы уничтоженная. По мнению экспертов, западные партнёры стараются не показывать, что шокированы масштабом коррупции на Украине, но помощь Киеву они, вероятно, будут выделять менее охотно.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о разоблачении масштабной схемы хищения военного имущества с участием руководства одной из воинских частей в Харьковской области.
По информации ведомства, в 2022—2024 годах группа компаний и физлиц-предпринимателей, подконтрольная двум лицам, поставила предприятиям ВПК запчасти к бронетехнике на сумму более 350 млн гривен ($7,7 млн). Часть продукции, как выяснилось, до этого хранилась в одной из воинских частей и была списана как якобы уничтоженная.
«Реализации преступного замысла способствовал бывший заместитель командира воинской части. За это он получил от организатора схемы неправомерную выгоду на сумму не менее 2,8 млн гривен», — отметили в НАБУ.
В ведомстве добавили, что экс-заместителю командира части предъявлено обвинение в хищении военного имущества и получении неправомерной выгоды.
Очередные «плёнки Миндича».
Ранее стало известно о новом витке коррупционного скандала, спровоцированного публикацией очередных «плёнок Миндича». Согласно обнародованным данным, действующий секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который ранее возглавлял Министерство обороны страны, и близкий друг Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич обсуждали финансирование производства ракет компанией Fire Point, одним из бенефициаров которой считается Миндич. Кроме того, последний просил Умерова добиться оплаты уже произведённых бронежилетов другой фирмы. И на тот момент действующий глава украинского МО дал понять, что постарается помочь в разрешении этих вопросов.
Как заявляла депутат Верховной рады Ирина Геращенко, это угрожает украинским закупкам иностранного вооружения для ВСУ. В своём Telegram-канале она обращала внимание, что всё это «подрывает доверие к прозрачности оборонных закупок».
Последние коррупционные скандалы, связанные с так называемым делом Миндича, высветили «всепоглощающее бессовестное мздоимство абсолютно всей бандеровской верхушки», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, несмотря на это, Германия готова использовать украинских вассалов в качестве «недорогого сборочного цеха своей продукции».
«Превратить Украину в маленькую лабораторную мышь, над которой ставят зловещие эксперименты», — отметил Медведев в статье, опубликованной на RT.
«Вплоть до полевых командиров».
Как отмечают эксперты, разоблачение масштабной схемы хищения военного имущества с участием руководства воинской части Харьковской области, а также новый виток коррупционного скандала, связанного с делом Миндича, говорит «о системности коррупции во всех слоях власти» киевского режима.
«С учётом масштаба претензий к ряду высокопоставленных чиновников из администрации Зеленского и лицам из его ближайшего окружения неудивительно, что коррупционные схемы с верха идут дальше вниз по системе и распространяются вплоть до полевых командиров», — подчеркнул в комментарии RT доцент Финансового университета при правительстве РФ Александр Камкин.
По его словам, в ВСУ достаточно распространена практика, когда списывают вооружения и военную технику под предлогом их уничтожения, а на самом деле потом его перепродают.
«В целом для украинских военных это удобная схема — заявлять об уничтожении, например, десяти грузовиков, когда на самом деле уничтожено было только два. А дальше их уже можно списать», — пояснил аналитик.
Офис НАБУ.
Gettyimages.ru.
По его мнению, обычно в таких схемах задействован не только заместитель командира части, но и другие участники коррупционного замысла.
«Нельзя исключать, что даже конкретно в этом случае в Харьковской области речь идёт о целой цепочке участников преступного сговора. Возможно, злоумышленники вовремя не поделились, поэтому всё всплыло», — сказал Камкин.
По его словам, коррупционная вертикаль пронизывает не только армию, но и весь оборонно-промышленный комплекс Украины.
«Зеленский сам показывает пример своим подчинённым, которые действуют ещё более смело, поскольку всё это приветствуется на уровне главы киевского режима. И вероятность реализации таких новых схем только растёт. Военные и госчиновники на Украине пытаются изо всех сил встроиться в общую систему, созданную наверху. Коррупция проникла во все органы власти во всех сферах. Всё это приобрело катастрофический масштаб», — отметил Камкин.
Схожей позиции придерживается член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
«Раскрытая НАБУ коррупционная схема в воинской части в Харьковской области свидетельствует о тотальном характере коррупции, о том, что разного рода коррупционные схемы, а то и прямое воровство, охватывают всю украинскую систему и власти, и армии снизу доверху. При этом хочу подчеркнуть, что в данной схеме сочетается целый ряд факторов: прямые кражи из арсенала воинских частей с коррупцией и мошенничеством. То есть здесь целый букет из составов преступлений. Но, как известно, рыба гниёт с головы, и здесь речь идёт об относительно небольших суммах, а главные коррупционеры, конечно, сидят наверху и подают своими действиями пример подчинённым», — заметил аналитик в беседе с RT.
«Перенос внимания на мелких воришек».
Кроме того, как считает Владимир Шаповалов, текущая раскрытая мошенническая схема может быть отвлекающим манёвром от главных коррупционеров киевского режима.
«Есть ощущение, что громкое дело НАБУ в Харьковской области — это ещё и в определённой степени смена повестки, увод общественного мнения от действий главного коррупционера, который руководит киевским режимом, и перенос внимания на относительно мелких воришек», — сказал эксперт.
Gettyimages.ru.
© Jose Colon / Anadolu.
Как отмечает Александр Камкин, западные партнёры стараются не показывать, что шокированы масштабом коррупции на Украине, но теперь помощь Киеву они будут выделять менее охотно.
«На Западе всё меньше мотивации продолжать вкладываться в военную поддержку Украины. Можно предположить, что ещё больше европейских стран пересмотрят своё отношение к поставкам военной помощи Киеву, как это уже сделали Болгария и Словакия. Наверняка и ряд других стран в ЕС минимизируют участие в украинском проекте», — заключил Камкин.