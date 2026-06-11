«Системность коррупции»: на Украине заявили о разоблачении масштабной схемы хищения военного имущества

«Раскрытая НАБУ коррупционная схема в воинской части в Харьковской области свидетельствует о тотальном характере коррупции, о том, что разного рода коррупционные схемы, а то и прямое воровство, охватывают всю украинскую систему и власти, и армии снизу доверху. При этом хочу подчеркнуть, что в данной схеме сочетается целый ряд факторов: прямые кражи из арсенала воинских частей с коррупцией и мошенничеством. То есть здесь целый букет из составов преступлений. Но, как известно, рыба гниёт с головы, и здесь речь идёт об относительно небольших суммах, а главные коррупционеры, конечно, сидят наверху и подают своими действиями пример подчинённым», — заметил аналитик в беседе с RT.