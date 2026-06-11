МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Все рассказы властей Украины о якобы переломном для Киева моменте в конфликте являются чепухой, заявил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Все рассказы о том, что произошел переломный момент в войне, что Украина перевернула там все с ног на голову, и теперь дойдет до Кремля — это все бред», — сказал он в интервью Radio NV, отвечая на вопрос об изменении риторики.
По словам экс-министра, в стране сохраняется очень сложная военно-экономическая ситуация, в том числе и в энергетике, несмотря на участившиеся в последнее время оптимистичные заявления Владимира Зеленского.
«Я не хочу быть занудой, который портит людям настроение, но в ноябре мы снова будем говорить о том, как мы все переживем зиму», — предупредил Кулеба.
Во вторник Зеленский заявил, что ближайшие месяцы могут стать решающими в украинском конфликте.
Представитель Кремля Дмитрий Песков в апреле заявлял, что специальная военная операция будет продолжаться, пока глава киевского режима не наберется смелости для заключения соглашения с Россией. Он отмечал, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.