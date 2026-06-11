Mehr: ВС Ирана и США ведут бои в Персидском заливе

Вооружённые силы Ирана и Соединённых Штатов ведут бои на море в районе Персидского залива.
Об этом пишет Mehr.
«В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими Вооружёнными силами», — отмечается в публикации.
Взрывы прозвучали на островах Хенгам и Кешм в Персидском заливе.
Ранее Центральное командование американских ВС (СЕНТКОМ) сообщило, что войска США по указу главнокомандующего наносят дополнительные удары по Ирану.
Иранские системы ПВО сработали на юге республики.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше