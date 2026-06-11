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В Белом доме обсуждали военную операцию против Ирана

Президент США на совещании с представителями своей администрации 10 июня обсуждал возможность проведения масштабной, но ограниченной по времени военной операции против Ирана.

Источник: AP 2024

Как сообщает Axios со ссылкой на информированные источники, данный сценарий рассматривался в качестве одного из вариантов.

Целью было бы заставить Тегеран изменить свою позицию на переговорах.

По некоторым данным, в совещании приняли участие вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Комитета начальников штабов ВС США, а также спецпосланник президента Стив Уиткофф. По видеосвязи к обсуждению присоединился глава Пентагона Пит Хегсет.

Ранее Центральное командование ВС США проинформировало о нанесении дополнительных ударов по Ирану «в целях самообороны».

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