В Белом доме обсуждали военную операцию против Ирана

Как сообщает Axios со ссылкой на информированные источники, данный сценарий рассматривался в качестве одного из вариантов.
Целью было бы заставить Тегеран изменить свою позицию на переговорах.
По некоторым данным, в совещании приняли участие вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Комитета начальников штабов ВС США, а также спецпосланник президента Стив Уиткофф. По видеосвязи к обсуждению присоединился глава Пентагона Пит Хегсет.
Ранее Центральное командование ВС США проинформировало о нанесении дополнительных ударов по Ирану «в целях самообороны».