UAS: удары ВС России по портам Одесской области угрожают обвалом экспорта

Атаки армии России на порты Одесской области угрожают обвалом украинского экспорта.
Об этом заявили представители Всеукраинского аграрного совета (UAS), пишет РИА Новости.
«Ситуация в портах Одесской области достигла критической точки. Систематические российские обстрелы разрушают логистическое сердце Украины», — подчеркнули в совете.
Ранее эксперт Дмитрий Лёушкин заявил, что закрытие моста в Одесской области может лишить Украину топлива.
Бывший глава украинского МИД Алексей Кулеба заявил, что удары Вооружённых сил России изолируют Одессу и южные регионы Украины от остальной части страны.