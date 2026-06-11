NBC: Трамп недоволен истощением ракетных запасов США

По данным The New York Times на конец апреля, за время американской операции против Ирана Пентагон потратил около 1100 своих крылатых ракет большой дальности, разработанных для войны с Китаем. Кроме того, было использовано более 1000 крылатых ракет Tomahawk, свыше 1200 ракет-перехватчиков Patriot и более 1000 ракет Precision Strike и ATACMS.