Иран закрыл Ормузский пролив для всех судов

Иранские СМИ ранее сообщали, что в ночь на четверг ПВО сработали в провинции Фарс, а также на западе Тегерана. Звуки взрывов были слышны в городах Минаб и Мохр, три взрыва произошло в Бендер-Аббас, еще четыре прогремели в Сирике на юге Ирана.