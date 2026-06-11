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Иран закрыл Ормузский пролив для всех судов

Иран закрыл Ормузский пролив для танкеров и торговых судов.

ТЕГЕРАН, 11 июн — РИА Новости. Иран закрывает проход через Ормузский пролив для всех типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда, из-за недавних атак США по исламской республике, любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано, следует из заявления центрального штаба военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия».

Иранские СМИ ранее сообщали, что в ночь на четверг ПВО сработали в провинции Фарс, а также на западе Тегерана. Звуки взрывов были слышны в городах Минаб и Мохр, три взрыва произошло в Бендер-Аббас, еще четыре прогремели в Сирике на юге Ирана.

«В связи с продолжением злодейства со стороны США и ввиду начала нападений их сил на некоторые южные регионы провинции Хормозган, с настоящего момента в связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано», — говорится в заявлении штаба, его цитирует иранское гостелевидение.

В среду президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана.

Позднее иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности перед возможными атаками США, в случае атаки американских ВС, Тегеран ударит по объектам США на Ближнем Востоке.

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