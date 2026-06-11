Федерации хоккея Швеции, Чехии и Финляндии выступили против возвращения России

Шведская, чешская и финская Федерации хоккея выступили против возвращения сборной России на международную арену.
«Мы считаем участие России совершенно немыслимым», — заявил председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон.
Такую же точку зрения выразили его коллеги из Финляндии и Чехии.
Ранее стало известно, что сборная России пропустит шестой чемпионат мира подряд. При этом дисциплинарный орган Международной федерации хоккея на льду (IIHF) отменил решение совета организации о недопуске российских команд к турнирам сезона-2026/27.