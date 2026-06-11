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Axios: США ударили по силам ПВО, радарам и центрам управления БПЛА Ирана

Об этом сообщил корреспондент Барак Равид со ссылкой на источники.

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы США в ходе новой серии ударов по Ирану поразили системы противовоздушной обороны, радары, а также центры по управлению беспилотниками. Об этом со ссылкой на источники сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

«Американский чиновник говорит, что все цели, по которым наносились удары, находятся на юге Ирана и включают системы ПВО, радары и подразделения по управлению беспилотниками», — написал он в X.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале нанесения дополнительных ударов по Ирану «в целях самообороны».

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