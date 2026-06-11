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Иран закрывает проход через Ормузский пролив из-за атак США

Иран закрывает проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов из-за атак США.

Источник: AP 2024

Ранее Центральное командование американских ВС (СЕНТКОМ) сообщило, что войска США по указу главнокомандующего наносят дополнительные удары по Ирану.

Иранские системы ПВО сработали на юге республики.

Тем временем Вооружённые силы Ирана и Соединённых Штатов ведут бои на море в районе Персидского залива.

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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
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