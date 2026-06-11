Иран закрывает проход через Ормузский пролив из-за атак США

Ранее Центральное командование американских ВС (СЕНТКОМ) сообщило, что войска США по указу главнокомандующего наносят дополнительные удары по Ирану.
Иранские системы ПВО сработали на юге республики.
Тем временем Вооружённые силы Ирана и Соединённых Штатов ведут бои на море в районе Персидского залива.
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Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше