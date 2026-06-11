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Силы ПВО сбили ещё четыре БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО Вооружённых сил России сбили ещё четыре БПЛА, летевших на Москву.

Силы ПВО Вооружённых сил России сбили ещё четыре БПЛА, летевших на Москву.

Об этом уведомил мэр столицы Сергей Собянин.

«Четыре БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что ПВО с полуночи сбила девять дронов, летевших на Москву. Таким образом, теперь общее количество сбитых целей составляет 13 БПЛА.

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