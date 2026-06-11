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Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до 13

Силы ПВО сбили четыре БПЛА, летевших на Москву.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Четыре БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».

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