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Власти Ирана заявили о готовности к новым ударам США

Власти Ирана заявили о готовности к новым атакам США 10 и 11 июня, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военный источник. Американские удары будут ждать жесткие ответные меры, добавил он.

Власти Ирана заявили о готовности к новым атакам США 10 и 11 июня, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на военный источник. Американские удары будут ждать жесткие ответные меры, добавил он.

«Идея американцев о “контролируемой эскалации” и проявлении инициативы глупа, и Иран, не колеблясь, будет диктовать американцам новые расчеты», — цитирует агентство источник.

По словам собеседника издания, иранские силы уже доказали США, что любое наступательное действие встретит ответ со стороны Ирана.

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал Ирану жестко ответить на сбитый вертолет Apache над Ормузским проливом. Ночью 11 июня Центральное командование американских ВС сообщило об ударах по иранской территории. На западе Тегерана работает ПВО, сообщает агентство Mehr.

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