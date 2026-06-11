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Иран закрыл проход через Ормузский пролив для всех судов

Штаб военного командования Ирана объявил, что страна закрывает проход для всех нефтяных танкеров и торговых судов через Ормузский пролив. Причиной там назвали атаки США по территории Ирана.

Штаб военного командования Ирана объявил, что страна закрывает проход для всех нефтяных танкеров и торговых судов через Ормузский пролив. Причиной там назвали атаки США по территории Ирана.

Заявление военного командования Ирана распространил государственный телеканал IRIB. «В связи с нестабильной обстановкой в регионе Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано», — указано в заявлении.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что вооруженные силы страны нанесли удары по двум судам, которые пытались пересечь Ормузский пролив.

Иранские СМИ сообщали, что в ночь на 11 апреля США нанесли удары по Тегерану и нескольким городам на побережье Персидского залива. Агентство Mehr писало, что Иран и США ведут бои на море в Персидском заливе.

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