КСИР: Иран атаковал два судна, которые пытались пересечь Ормузский пролив

Иранские войска атаковали два судна, которые пытались пересечь Ормузский пролив.
Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции.
«Нанесены удары по двум судам, которые пытались незаконно пересечь Ормузский пролив», — приводит слова из заявления агентство Tasnim.
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