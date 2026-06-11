Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР: Иран атаковал два судна, которые пытались пересечь Ормузский пролив

Иранские войска атаковали два судна, которые пытались пересечь Ормузский пролив.

Иранские войска атаковали два судна, которые пытались пересечь Ормузский пролив.

Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции.

«Нанесены удары по двум судам, которые пытались незаконно пересечь Ормузский пролив», — приводит слова из заявления агентство Tasnim.

Ранее представители центрального штаба военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» заявили, что Иран закрывает проход через Ормузский пролив из-за атак США.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше