Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возгорание произошло на НПЗ в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

Возгорание произошло на территории НПЗ в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА.

Возгорание произошло на территории НПЗ в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА.

Об этом пишет пресс-служба регионального оперштаба.

«Обломки беспилотников упали в посёлке Афипском. В результате произошло возгорание на территории НПЗ», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее системы ПВО армии России сбили более 20 БПЛА над Севастополем.

С полуночи ПВО сбили 13 БПЛА, летевших на Москву.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше