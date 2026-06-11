Возгорание произошло на НПЗ в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

Возгорание произошло на территории НПЗ в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА.
Об этом пишет пресс-служба регионального оперштаба.
«Обломки беспилотников упали в посёлке Афипском. В результате произошло возгорание на территории НПЗ», — говорится в заявлении.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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