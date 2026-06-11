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Трамп заявил, что в качестве подарка на 80-летие хочет «мир во всем мире»

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп, которому 14 июня исполнится 80 лет, ответил, чего бы он хотел на свой день рождения в качестве подарка.

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп, которому 14 июня исполнится 80 лет, ответил, чего бы он хотел на свой день рождения в качестве подарка.

«Мир во всём мире», — сказал он журналистам, пишет РИА Новости.

Ранее в Reuters писали, что Трампа могут выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

Сам американский лидер в январе говорил, что заслужил её больше других.

Однако позднее президент США заявил, что после того, как ему не вручили премию, он больше не считает себя обязанным думать о мире.

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