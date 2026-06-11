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Дроны украинцев из Люксембурга испытают в Литве

Министр обороны Литвы Робертас Каунас выступил с инициативой проводить испытания беспилотников, производимых украинцами, на территории республики.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас выступил с инициативой проводить испытания беспилотников, производимых украинцами, на территории республики. Как сообщили в ведомстве, соответствующее предложение было сделано в ходе визита главы МО на предприятие по выпуску БПЛА, которое учредили граждане Украины, проживающие в Люксембурге.

Каунас лично ознакомился с техническими характеристиками выпускаемых дронов, а также с тем, как в производстве применяются технологии искусственного интеллекта. Детали о типах и назначении беспилотников в министерстве не уточнили.

Предложение литовского министра, по информации ведомства, уже передано украинским изготовителям. О сроках возможных испытаний и о том, будет ли принято приглашение, на данный момент не сообщается.

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