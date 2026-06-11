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ПВО сбили 14-й БПЛА, летевший на Москву

Силы ПВО армии России с начала суток сбили 14-й БПЛА, летевший на Москву.

Силы ПВО армии России с начала суток сбили 14-й БПЛА, летевший на Москву.

Об этом уведомил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбит ещё один беспилотник, летевший на Москву», — заявил он.

До этого сообщалось, что с полуночи ПВО сбили 13 БПЛА, летевших на Москву.

Ранее системы ПВО армии России сбили более 20 БПЛА над Севастополем.

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