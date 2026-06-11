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Fox: Трамп допустил новую мощную бомбардировку Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистом телеканала Fox News Трейем Ингстом заявил, что американские военные скоро прекратят волну бомбардировок, но допустил более масштабные удары на следующий день.

Источник: Reuters

«Он (Трамп — прим. ТАСС) сказал мне, что иранцы попросили его прекратить бомбардировку. Президент сказал мне, что бомбардировка вскоре прекратится. Я спросил его, что будет, если иранцы не подпишут соглашение, предложенное американскими переговорщиками? Президент Трамп сказал: “Мы разбомбим их ко всем чертям завтра ночью”», — сообщил журналист в эфире Fox News.

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