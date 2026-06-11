В аэропорту Жуковский ввели ограничения — авиагавань временно не принимает и не выпускает рейсы.
Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Росавиация».
Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию.
В аэропорту Жуковский ввели ограничения — авиагавань временно не принимает и не выпускает рейсы.
В аэропорту Жуковский ввели ограничения — авиагавань временно не принимает и не выпускает рейсы.
Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Росавиация».
Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию.