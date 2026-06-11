Трамп пригрозил Ирану масштабными бомбардировками, если Тегеран не примет сделку

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США «разбомбят Иран к чёртовой матери» в ночь на 12 июня, если Тегеран не согласится на сделку.
«Мы разбомбим их к чёртовой матери завтрашней ночью», — подчеркнул он в эфире Fox News.
Ранее Центральное командование американских ВС (СЕНТКОМ) сообщило, что войска США по указу главнокомандующего наносят дополнительные удары по Ирану.
Иранские системы ПВО сработали на юге республики.
Тем временем Вооружённые силы Ирана и Соединённых Штатов ведут бои на море в районе Персидского залива.
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