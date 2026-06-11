Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил Ирану масштабными бомбардировками, если Тегеран не примет сделку

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США «разбомбят Иран к чёртовой матери» в ночь на 12 июня, если Тегеран не согласится на сделку.

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США «разбомбят Иран к чёртовой матери» в ночь на 12 июня, если Тегеран не согласится на сделку.

«Мы разбомбим их к чёртовой матери завтрашней ночью», — подчеркнул он в эфире Fox News.

Ранее Центральное командование американских ВС (СЕНТКОМ) сообщило, что войска США по указу главнокомандующего наносят дополнительные удары по Ирану.

Иранские системы ПВО сработали на юге республики.

Тем временем Вооружённые силы Ирана и Соединённых Штатов ведут бои на море в районе Персидского залива.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше