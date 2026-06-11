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КСИР заявил об уходе американского истребителя F-16 после пуска ракеты ПВО

КСИР сообщил о самолете США, скрывшемся после нарушения воздушного пространства Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил об инциденте в районе Персидского залива, связанном с появлением американского истребителя F-16, нарушевшего воздушное пространство региона.

По данным управления по связям с общественностью КСИР, после обнаружения самолета силы противовоздушной обороны отреагировали на его действия и выполнили пуск ракеты в направлении воздушной цели.

В иранской стороне заявили, что после этого истребитель покинул район и прекратил дальнейшее пребывание вблизи зоны, которую Тегеран считает нарушенной.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил с призывом к Соединенным Штатам вывести свои военные силы из стран Ближнего Востока.

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