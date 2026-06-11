Минобороны Польши выступило против передачи Украине средств из Фонда мира ЕС

Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что его страна выступает против предложения передать Украине средства из разблокированных €6,6 млрд из Фонда мира.
«Эти деньги — это наши деньги», — подчеркнул он в эфире радиостанции RMF FM.
Томчик сказал, что указанные деньги являются «нашими» и обвинил верхушку ЕС в «попытке изменить правила во время игры».
Ранее сообщалось, что Зеленский из-за возросшей напряжённости в отношениях с Польшей полетел в Британию через Молдавию.
Премьер-министр Польши Дональд Туск признался, что его злят некоторые заявления Зеленского.