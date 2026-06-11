Трамп раскрыл подробности новой атаки США на Иран

Иранские СМИ писали о взрывах в Тегеране, а также в городах Сирик, Минаб, Бендер-Аббас и на острове Кешм. В Персидском заливе США и Иран вступили в морской бой. Позднее власти Ирана заявили, что Ормузский пролив закрыт для прохода всех нефтяных танкеров и торговых судов.