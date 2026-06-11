Пентагон допустил сценарий с похищением президента Кубы Диаса-Канеля

Напомним, в конце мая британская газета The Sun опубликовала мнение бывшего офицера морской разведки США, подполковника Хэла Кемпфера, который заявил, что американские военные могут провести масштабную операцию против Кубы с целью захвата бывшего главы республики Рауля Кастро. Эксперт отметил, что один из сценариев предусматривает нанесение авиаударов по военной инфраструктуре острова с последующей высадкой морского десанта и подразделений специального назначения.