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Пентагон допустил сценарий с похищением президента Кубы Диаса-Канеля

Пит Хегсет, отвечая на вопрос, рассматривают ли США сценарий с похищением президента Кубы, заявил, что американские власти прорабатывают все варианты.

Источник: Аргументы и факты

США в ситуации с Кубой, в частности, рассматривают вариант похищения президента республики Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, заявил журналистам глава Пентагона Пит Хегсет.

Пресса задала ему вопрос, прорабатывается ли подобный сценарий американскими властями.

«Все опции находятся на столе», — сказал министр.

Вместе с тем Хегсет обратил внимание, что окончательное решение в рамках действий по Кубе будет принимать президент США Дональд Трамп.

Напомним, в конце мая британская газета The Sun опубликовала мнение бывшего офицера морской разведки США, подполковника Хэла Кемпфера, который заявил, что американские военные могут провести масштабную операцию против Кубы с целью захвата бывшего главы республики Рауля Кастро. Эксперт отметил, что один из сценариев предусматривает нанесение авиаударов по военной инфраструктуре острова с последующей высадкой морского десанта и подразделений специального назначения.

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