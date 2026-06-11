Хегсет допустил похищение президента Кубы Диас-Канеля

«Все опции находятся на столе», — подчеркнул он.
Министр войны добавил, что итоговое решение принимает лидер Соединённых Штатов.
Ранее президент Кубы в интервью RT заявил, что его страна не поощряет боевые действия и не призывает к их началу, но готова к ним.
В интервью RT кубинский президент также ответил на вопрос о риске для республики повторить судьбу Венесуэлы.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что ни одна страна не должна вторгаться на Кубу.
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