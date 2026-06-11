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Командование США: суда беспрепятственно идут через Ормузский пролив

Центральное командование Вооружённых сил США сообщило, что суда по-прежнему беспрепятственно следуют через Ормузский пролив, несмотря на заявления иранской стороны.

Центральное командование Вооружённых сил США сообщило, что суда по-прежнему беспрепятственно следуют через Ормузский пролив, несмотря на заявления иранской стороны.

«Коммерческие суда продолжают движение через Ормузский пролив в обоих направлениях сегодня вечером», — говорится в заявлении в Х.

Ранее представители центрального штаба военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» заявили, что Иран закрывает проход через Ормузский пролив из-за атак США.

КСИР сообщал, что иранские войска атаковали два судна, которые пытались пересечь Ормузский пролив.

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