В Иране назвали ложью заявление Трампа о разговоре с Тегераном

Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало удары по Ирану по приказу верховного главнокомандующего. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разбомбит Иран «к чертовой матери», если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Журналист Fox News после интервью с Трампом заявил, что тот сообщил о контактах с иранскими чиновниками, которые якобы просили его остановить бомбардировки.