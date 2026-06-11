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В Иране назвали ложью заявление Трампа о разговоре с Тегераном

IRIB: заявление Трампа о разговоре с иранскими чиновниками является ложью.

Источник: Reuters

ТЕГЕРАН, 11 июн — РИА Новости. Заявление Трампа о том, что он разговаривал с иранскими чиновниками, является ложью, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

Центральное командование Пентагона в ночь на четверг сообщило, что начало удары по Ирану по приказу верховного главнокомандующего. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разбомбит Иран «к чертовой матери», если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном. Журналист Fox News после интервью с Трампом заявил, что тот сообщил о контактах с иранскими чиновниками, которые якобы просили его остановить бомбардировки.

«Заявление… о том, что иранские чиновники связывались с Трампом, является ложью», — сказал источник IRIB.

Иранские СМИ сообщали о звуках взрывов в городах Минаб и Мохр, при этом три взрыва произошло в городе Бендер-Аббас, еще четыре прогремели в Сирике (на юге Ирана). ПВО работали в Тегеране и на юге страны. Штаб командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» также сообщал о вторжении в воздушное пространство на юге Ирана американского самолета F-16.

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