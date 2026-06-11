Варшава не отдаст Киеву €500 млн из Фонда мира

Как отмечает RMF FM, позицию Варшавы разделяет и Словакия. Неназванный дипломат в беседе с радиостанцией пояснил, что страны, которые первыми начали поставлять оружие Киеву и чья помощь уже была зачтена, не хотят соглашаться на сокращение выплат. Этого же добиваются государства, начавшие оказывать поддержку позже, в частности Германия. Берлин, по данным источника, продвигает идею перенаправления средств из Фонда мира непосредственно Украине, поскольку несколько сотен миллионов евро не являются для немецкого бюджета значительной суммой.