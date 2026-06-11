Варшава не отдаст Киеву €500 млн из Фонда мира

Польша заблокировала предложение Евросоюза о передаче Украине средств из разблокированного Европейского фонда мира. Как заявил в эфире радиостанции RMF FM заместитель главы польского Минобороны Цезарий Томчик, Варшава категорически против того, чтобы Киев получил все либо часть из 6,6 миллиарда евро.
По словам Томчика, эти деньги принадлежат странам-членам ЕС, и Польша намерена до конца бороться за причитающуюся ей долю в размере 500 миллионов евро. Представитель оборонного ведомства обвинил Брюссель в попытке изменить правила постфактум, когда компенсации за уже поставленное вооружение оказались под угрозой.
Как отмечает RMF FM, позицию Варшавы разделяет и Словакия. Неназванный дипломат в беседе с радиостанцией пояснил, что страны, которые первыми начали поставлять оружие Киеву и чья помощь уже была зачтена, не хотят соглашаться на сокращение выплат. Этого же добиваются государства, начавшие оказывать поддержку позже, в частности Германия. Берлин, по данным источника, продвигает идею перенаправления средств из Фонда мира непосредственно Украине, поскольку несколько сотен миллионов евро не являются для немецкого бюджета значительной суммой.
Напомним, 8 июня глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас подтвердила, что Венгрия наконец разблокировала оставшиеся в Европейском фонде мира 6,6 миллиарда евро, предназначенных для поддержки военных действий на Украине. По ее словам, Брюссель намерен распределить эти деньги в качестве компенсации европейским странам за поставки вооружений Киеву. Дипслужба ЕС подготовила два проекта: один предполагает компенсации странам, которые поставили Украине больше всего оружия, а другой — распределение средств между компенсациями и новыми прямыми поставками Киеву.
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