Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР: Иран сочтет приближение к Ормузу за сотрудничество с врагом

КСИР предупредил, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив после его закрытия, будет расценено как вражеское.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Ирана предупредили суда, находящиеся в Персидском заливе и Оманском море, о недопустимости движения в сторону Ормузского пролива. Соответствующее заявление распространили ВМС Корпуса стражей исламской революции через государственные СМИ.

Иранская сторона также заявила, что любое приближение к этому району будет расцениваться как содействие противнику на фоне продолжающейся напряженности в регионе.

Одновременно центральный штаб иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» предупредил о готовности дать жесткий ответ на возможные действия Соединенных Штатов. В военном руководстве страны подчеркнули, что любая агрессия против Ирана встретит решительное противодействие.

Ранее сообщалось, что власти Ирана приняли решение о закрытии прохода через Ормузский пролив для судов из-за атак Соединённых Штатов. Речь идёт как о нефтяных танкерах, так и о торговых судах.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше