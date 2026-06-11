КСИР: Иран сочтет приближение к Ормузу за сотрудничество с врагом

Вооруженные силы Ирана предупредили суда, находящиеся в Персидском заливе и Оманском море, о недопустимости движения в сторону Ормузского пролива. Соответствующее заявление распространили ВМС Корпуса стражей исламской революции через государственные СМИ.
Иранская сторона также заявила, что любое приближение к этому району будет расцениваться как содействие противнику на фоне продолжающейся напряженности в регионе.
Одновременно центральный штаб иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» предупредил о готовности дать жесткий ответ на возможные действия Соединенных Штатов. В военном руководстве страны подчеркнули, что любая агрессия против Ирана встретит решительное противодействие.
Ранее сообщалось, что власти Ирана приняли решение о закрытии прохода через Ормузский пролив для судов из-за атак Соединённых Штатов. Речь идёт как о нефтяных танкерах, так и о торговых судах.